▶ Revisó la cámara de seguridad y vio que una extraña criatura entró a su hogar en plena noche

▶ La reacción de un perro bulldog al ver una serpiente es viral en redes

Una mujer de 21 años en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México (EEUU) estaba jugando con la aplicación Pokémon Go con su novio durante el fin de semana cuando recibió un disparo que la mató después de presenciar un robo en curso, informaron las autoridades locales. La historia es viral en Facebook .

La Policía de Albuquerque informó que Cayla Campos y su novio, identificado por las autoridades como Sidney, conducían en los alrededores del parque Bianchetti en la ciudad de Albuquerque el viernes por la noche cuando presuntamente presenciaron a dos delincuentes armados apuntando a alguien en otro vehículo.

Campos giró su auto e intentó alejarse de la escena, pero los sospechosos la vieron y abrieron fuego contra su auto. Fue allí donde fue alcanzada por disparos, lo que la hizo estrellarse en una casa cercana. Los sospechosos huyeron tras lo ocurrido y hasta el momento no se hallan pistas que ayuden a dar con su paradero.

Los investigadores del Departamento de Policía de Albuquerque emitieron un comunicado el lunes pidiendo la ayuda del público para encontrar a los tiradores.

“Los dos vehículos involucrados eran un automóvil rojo (posiblemente un Ford Mustang) y un sedán plateado de cuatro puertas”, dijo el comunicado. “APD está pidiendo a las víctimas del ‘robo’ o cualquier otra persona con información que se presenten. Pueden comunicarse con 242-COPS para obtener información”.

La gente que conocía a Campos la describía como una joven risueña que soñaba con convertirse en dentista algún día. Cody Bell, quien llamó a Campos su “mejor amiga”, dijo que su muerte ha devastado a su entorno de amigos.

“Era una persona increíble”, dijo Bell a la estación local KRQE . “Realmente estoy tratando de no romperme en este momento ... ... siento que hay una parte de mí que falta ahora”. “Solo sabiendo que nunca la volveré a ver o hablar con ella ... Lamento que le hayan quitado la vida tan pronto”, añadió.

Bell contó que Campos era una jugadora devota de la famosa aplicación Pokémon Go y que siempre pasaba por el parque para jugar antes de regresar a casa por la noche.

“Ella y su novio siempre dan vueltas alrededor de este parque antes de irse a casa y jugar Pokémon Go porque su apartamento está literalmente allí”, dijo Bell.

Otros jugadores del popular juego dijeron que la muerte puso nerviosa a la comunidad. “Definitivamente me hace pensar dos veces sobre dónde y cuándo estoy jugando”, dijo Kody Love, un compañero jugador de Pokémon Go, a KOAT. “Hay muchos vecindarios difíciles y momentos en los que probablemente no deberías estar afuera”.

También puedes leer

Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Una singular escena se hecho viral en las redes sociales y el protagonista, un perrito, se ha convertido en toda una celebridad en Facebook tras convertirse en el héroe favorito de su dueño... Sigue leyendo aquí...

Te puede interesar