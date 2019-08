Joven ve que un hombre camina descalzo en la calle, se le acerca y termina llevándose la sorpresa de su vida

Mujer roba un coche sin que vendedor se de cuenta, pero pasa por alto el más importante detalle



Es viral en Facebook. El conductor de un auto estaba a punto de iniciar su marcha cuando vio acercarse a un hombre sin zapatos. Sin pensarlo, decidió acercarse a él y sorprenderlo con un obsequio que lo alegraría de gran manera; sin embargo, terminó anonadado al conocer su increíble historia.

"Hola, ¿cómo estás? ¿No tienes zapatos?", le dice el protagonista al sujeto que aparenta ser una persona sin hogar. "Los zapatos que tenía no solo se desgastaron, me estaban sacando ampollas en los dedos así que no los puedo usar", le responde.

"¿Qué talla eres?", le pregunta. "Nueve", le dice. Es así que el joven decide sacarse el nuevo par de zapatillas que lleva puesto en ese momento para obsequiárselas. "Hombre, no puedo tomar tus zapatos", le menciona bastante nervioso. "Sí puedes", le responde.

El gesto toma por sorpresa al sujeto, quien agradece por el obsequio al chico que no deja de grabarlo todo bastante emocionado; no obstante, su reacción cambiaría tras conocer su impactante historia.

"Soy un veterano de guerra, pero no voy a recibir ayuda de la Administración de Veteranos y no recibe ayuda del Estado. Supongo que es una venganza porque cuando cumplí diez años me metí en problemas", empezó diciendo.

"Tú pensarías que le corresponde a cualquier ayudarme, pero ambos me ven como un problema. ¿Por qué no solo dividen el costo y hacen algo?", añadió, generando conmoción entre internautas de Facebook.

Finalmente, cuenta que estuvo viviendo en un refugio y que ha tenido que vivir en la calle tras no conseguir empleo.

"Bueno, te aprecio hombre. Solo quiero decirte gracias", le dice el joven al sujeto por los servicios que brindó a su país años atrás. "Gracias a ti. Estas zapatillas son hermosas. Ya no me duelen las ampollas. Estoy listo para correr", le respondió.

La cautivadora escena fue publicada en Facebook y se viralizó rápidamente, obteniendo una gran popularidad entre los usuarios de la red social.

La publicación acumula más de 6 millones de reproducciones y 25 mil reproducciones en Facebook.