Irresponsables. Así fueron calificados unos jóvenes en distintas redes sociales como Facebook luego de que fueran captados cruzando imprudentemente una pista en Ladera Ranch, California (Estados Unidos). El accionar que tuvieron por poco y provoca una tragedia. El video de aquel momento se volvió viral en la red social.

De acuerdo a la publicación, dos muchachos se dirigían aparentemente al parque con su perro. Con el fin de llegar más rápido, ambos decidieron cruzar una pista sin ver que un automóvil estaba por pasar a gran velocidad.

La cámara instalada en la parte delantera del vehículo logró captar el momento. Afortunadamente, el conductor frenó a tiempo, evitando así una tragedia. Uno de los jóvenes, consciente de su mal accionar, levantó el pulgar, como pidiendo disculpas por la imprudencia.

Luego de ello, todos, incluyendo el can, continuaron con su camino como si nada hubiera pasado. La grabación fue posteriormente compartida en Facebook, donde no tardó en volverse viral, impactando bastante en Estados Unidos, México y España.

En dicha red social, los usuarios no evitaron mostrarse indignados con lo ocurrido. “Fueron muy irresponsables, no midieron el peligro”, “la acción de estos chicos no debe imitarse”, “tuvieron suerte y me alegro, pero todo esto pudo haberse evitado”, son algunos de los tantos comentarios que podemos encontrar sobre el clip viral.

