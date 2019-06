Jóvenes intentan cruzar un canal por sus propios medios y terminan arrepintiéndose por el resto de sus vidas

Niño confunde toalla higiénica con curita y desata las carcajadas de miles de usuarios



En Facebook y otras populares plataformas de Internet abundan los videos de crueles bromas y 'bloopers' que se viralizan rápidamente y que llegan a ser compartidos miles de veces por los internautas.

Debido a lo antes mencionado, no extraña que este tipo de contenido obtenga una gran popularidad en redes sociales; no obstante, entre tanto material viene llamando la atención el singular clip protagonizado por dos jóvenes que se convirtieron en el 'blanco' de todas las burlas de los usuarios. ¿Qué pasó?

Como podrás apreciar en la grabación subida a Facebook, todo empieza con la preparación previa de los muchachos, quienes se disponían a saltar la construcción ubicada en una localidad de México.



Desafortunadamente para ellos, todo terminaría de forma lamentable debido al ancho del canal. Así lo demuestra la grabación compartida en Facebook.

Y es que tras tomar un pequeño impulso, ambos terminaron cayendo estrepitosamente sobre el agua. Para su suerte,el nivel del líquido que transportaba la construcción durante ese momento no era el suficiente como para poner en riesgo sus vidas.

La grabación de la curiosa escena terminó haciéndose tendencia y generó ocurrentes comentarios por parte de los internautas de Facebook.

"Esto me recuerda a cuando mi mamá me decía '¿si tu amigo se avienta a un pozo tu tambien?'", "espero que no sean aguas negras", o "salió mal el brinco, pero la anécdota queda para toda la vida", fueron algunas de las reacciones que dejó el material.

Video: Facebook

La publicación acumula más de 10 millones de reproducciones y 160 mil reacciones.