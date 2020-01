La historia de un perro que fue abandonado en la puerta de una iglesia en Inglaterra se hizo viral en Facebook por la desgarradora carta que el animal traía consigo. Todo indicaba que el dueño del can había perdido todo y ya no tenía cómo alimentarlo, por lo que tuvo que tomar la difícil decisión de decirle adiós. Afortunadamente la historia tuvo un final inesperado y las cosas mejoraron para ambos.

Cracker es un perro de siete años que un día fue abandonado en la Iglesia del Sagrado Corazón en Blackpool, Reino Unido. Lo que llamo la atención de quienes lo encontraron fue la nota que el animal traía sujeta a su collar, en la que su dueño se sinceraba y hacía público los duros motivos que lo llevaron a tomar la drástica medida. Su desgarradora historia fue compartida por miles de personas en Facebook.

Rooney, el dueño de Cracker, cuenta que tomó la difícil decisión de abandonarlo debido a que cayó en la pobreza y no tenía como hacerse cargo de el. “Te amo y lo siento muchísimo pero debo abandonarte, no tengo comida para darte”, escribió. También agregó que su ausencia lo dejará devastado pero lo hace pensando en su bien: “Por favor, créanme cuando digo que esto no fue nada fácil. Mi perro significa todo para mí y no sé qué más hacer. No tengo casa ni dinero para él”.

“Mi vida dio un giro muy malo. No puedo imaginarlo estando afuera conmigo, con frío y hambriento. Mi corazón está roto y realmente lo extrañaré más de lo que pueda decir con palabras. Espero que pueda encontrar el nuevo hogar que se merece. Te amo y lo siento muchísimo”, finalizó Rooney con la esperanza de que su perro pueda encontrar unos dueños que le brinden todo lo que él ya no podía darle.

El hecho ocurrió el pasado 18 de diciembre pero no fue hasta ahora que se dio a conocer en las redes sociales. En un inicio Cracker estuvo en un refugio para animales, pero gracias a la difusión de la noticia una organización benéfica especializada en el rescate de animales en el Reino Unido contactó a Rooney e hicieron posible que ambos puedan estar juntos nuevamente. La agrupación ''Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals'' se asegurará de que el can tenga las necesidades básicas cubiertas pero lo más importante, que este junto al humano que ama.

