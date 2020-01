El fotoperiodista Shane Gross compartió una desoladora imagen para crear conciencia sobre la contaminación plástica y lo peligroso que puede ser cuando algún objeto cae en los mares. Justamente esa misma fotografía lo hizo ganador del premio ‘Conservación’ en la convocatoria 2019 de la Ocean Art Underwater Photo Competition y la historia detrás conmovió a todos en Instagram.

Lo que puede parecer inofensivo para el ojo humano, como una bolsa o red de plástico, puede ser lo suficientemente peligroso para terminar con una vida marina. El fotógrafo canadiense Shane Gross publicó en su cuenta de Instagram la fotografía que lo hizo acreedor del premio ‘Conservación’. La impactante imagen muestra a una tortuga marina descompuesta, después de que un cable de pescar se atascara alrededor de su garganta.

Shane contó que un grupo de submarinistas le indicaron que habían visto el cadáver de la tortuga frente a la costa de Eleuthera, en las Bahamas. “Cuando la gente que la encontró me lo contó, supe que tenía que acercarme al lugar y quitar el hilo de pesca para que no causara más víctimas”, detalla Gross en su cuenta de Instagram.

“Con toda probabilidad, la tortuga verde se enredó y no pudo alcanzar la superficie para respirar y no ahogarse. Me sentí terrible al imaginar qué tipo de sufrimiento debió haber pasado esta tortuga”, agregó el también periodista de 34 años.

El cuerpo sin vida del animal pertenece a un ejemplar adulto de tortuga verde (Chelonia mydas) y es probable que su muerte haya sido provocada por el anzuelo y el hilo de pescar que aún mantenía en su boca cuando el fotógrafo capturó la sombría instantánea. Un caso similar se vio el año pasado, cuando el Centro de Naturaleza Gumbo Limbo, en Florida, compartió la fotografía de una pequeña tortuga muerta junto a más de 100 piezas de plástico que se hallaron dentro de su estómago.

“Desafortunadamente, no todos las tortugas bebes sobreviven. El 100 por ciento de las que no lo hicieron tenían plástico en sus vías intestinales. Esta tortuga, que cabría en la palma de tu mano, había comido 104 piezas de plástico. Este es un triste recordatorio de que todos debemos hacer nuestra parte para mantener nuestros océanos libres de plástico”, comentó Gumbo Limbo en sus redes sociales.

