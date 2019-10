Un piloto planeó una impresionante sorpresa para su novia: le pidió matrimonio desde la cabina del avión en el que ella se disponía a viajar. El gesto fue registrado en video y se volvió viral tras ser publicado en Facebook.

Como podrás apreciar en la grabación, todo empieza cuando el hombre decide obsequiarle a su pareja un vuelo. Y es que según el video de Facebook, ella es una aventurera que adora conocer el mundo viajando sola.

Aprovechando su profesión, el hombre se las arregló para convertirse en el piloto del vuelo que ella estaba por tomar. Es así que poco antes de que la nave despegue, tomó el alto parlante y envió sus saludos a "la persona que le robó el corazón".

"Fara Mora, eres el amor de mi vida. Eres la persona que siempre me escucha y eres la verdadera razón por la que sonrió todos los días. Tú eres la razón de mi felicidad. Me comprometo contigo sin importar la situación y las circunstancias. Me comprometo a cuidarte a cuidarte y caminar de la mano contigo siempre", empezó diciendo ante la sorpresa no solamente de su pareja, sino también de todos los pasajeros.

Acto seguido, salió de la cabina y se acercó a su pareja con un anillo en la mano. Se arrodilló y le hizo la propuesta. Ella, bastante emocionada, le dice que sí. La unión quedó sellada con un largo abrazo.

La grabación del gesto se subió a Facebook, en donde acumula más de 225 mil reproducciones.

