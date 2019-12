Alicia es el nombre de una pequeña niña que en los últimos días viene siendo tendencia en Facebook y en las demás redes sociales y es que ella le escribió una carta a ‘Papa Noél’ con el fin de que este ‘la ayude a salir del hospital’ en el que se encuentra atendiéndose de cáncer.

A pesar de que se desconozca qué tipo de cáncer tiene, Alicia sigue batallando fieramente, aferrándose a la vida mientras sus padres y médicos continúan detrás de ella apoyándola en estos momentos tan difíciles.

Sin embargo, ella ya se da cuenta de las cosas y ha visto a sus padres llorar en más de una ocasión y aunque todavía no entiende muy bien el por qué, no ha pedido por Navidad nada material, sino que ya desea salir del hospital en el que se encuentra para que ya no sufran más sus seres queridos.

“Querido Santa: ya no quiero venir al hospital. Ojalá que tu puedas hacer algo. Cada que estamos acá, mis papás lloran mucho y no me gusta verlos mal... Alicia”, es lo que dice la carta de la pequeña esperanzada en un ayuda que le permita ver feliz a sus padres.

Esta es la carta completa de la niña con cáncer que le ha hecho a 'Papa Noél' para tratar de hacer feliz a sus padres. (Foto: Facebook Survivor Cáncer Team)

