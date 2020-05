Experiencia inolvidable. Una mujer de Arkansas, Estados Unidos, pasó un momento singular y divertido con sus hijos luego que llevara su vehículo a un autolavado y olvidara que una ventana estaba descompuesta. El video de lo ocurrido fue compartido en Facebook y se volvió viral.

Resulta que la protagonista de esta historia sabía que su carro necesitaba con urgencia una limpieza, por lo que decidió acudir a un autolavado en compañía de sus hijos; sin embargo, no recordó un importante detalle antes de todo eso.

Y es que, de acuerdo al video viral de Facebook, la ventana del piloto estaba fallando. No subía por nada del mundo y ello recién fue a su mente cuando ya se encontraba esperando su turno en el autolavado.

La mujer intentó con todas sus fuerzas alzar la luna, pero no pudo. Al ver que ya estaba por iniciar la limpieza, no le quedó de otra que utilizar su casaca para cubrir el espacio de la ventana. Si bien no fue del todo efectivo, hecho que ocasionó que sus hijos se rieran bastante, sí evitó que gran parte del interior del vehículo se mojara.

El video registrado por su hija fue difundido posteriormente en Facebook, donde no tardó en volverse viral. Miles de usuarios de distintas partes del mundo aseguraron que se divirtieron bastante al apreciar todo lo que pasó.

