El elegir un nombre oportuno para el hijo es fundamental. A pesar que la decisión final pasa exclusivamente por los padres, la familia puede tener algún tipo de injerencia. Esto sucedió en una historia que es viral en Facebook luego de discutir por cómo inscribirían al niño en los registros.

La futura madre contó lo sucedido en Reddit y aprovechó para pedir a los usuarios del sitio web su opinión. Aparentemente, el nombre escogido ha formado parte de su familia durante generaciones.

Como explica el usuario conocido como “Basic_Spinach”, el niño nacerá en agosto y será el primer bebé de la pareja.

“Mi esposo, de 23 años y yo, de 24, vamos a tener un bebé. Se espera que llegue en agosto, y este será nuestro primer hijo y el primer nieto en lado mi familia".

"Se supone que este es un momento feliz y emocionante, y en su lugar ha causado una gran pelea que está destrozando a nuestra familia. Todo por la elección de un maldito nombre, un nombre que se acordó hace un año y ahora está arruinándolo todo. Estoy devastada porque esto es muy importante para toda mi familia", explica la mujer.

"En mi familia, nuestra genealogía es extremadamente importante. Desde el año 1800, todo primogénito lleva esta nombre. Soy consciente de que hoy es un nombre estigmatizado, por eso he aceptado usar una versión corta", agrega.

El nombre elegido es Gaylord. Sin duda, más que polémico debido a que en inglés significa algo como “Caballero Gay”.

“Sé que la mayoría de la gente lo odia [el nombre]. Es por eso que tras mucho discutir con mi familia, aceptaron el diminutivo y la pequeña variación, para que el bebé no tenga que lidiar con matones en el futuro. Realmente no les gustó la idea, pero al final se mostraron de acuerdo y no parecen ofendidos por esto”, añadió la mujer en la publicación.

Sin embargo, contó que la reacción de la familia de su esposo y él mismo ha sido, también, muy difícil. Incluso se niegan a discutir debido a que creen que es "abusivo", aunque el nombre del bebé sea solo "Gail".

En Facebook, la mayoría de los usuarios opinan que los padres de su esposo están “metiendo la nariz donde no deben”, mientras que otras personas defienden que las tradiciones se deben dejar de lado en algún momento.

