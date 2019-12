En los últimos días, una profesora de Valladolid (España) se volvió viral en las redes sociales por su peculiar forma de enseñar Anatomía a sus alumnos de 8 y 9 años.

La docente identificada como Verónica Duque dicta clases de Lengua Española, Inglés, Arte, Ciencias Sociales en el Colegio María Teresa Íñigo de Toro. Esta institución le da mucha importancia a la innovación, es por eso que la maestra decidió utilizar un traje de cuerpo humano para explicar a sus alumnos los órganos internos y músculos de los humanos.

Verónica comenta que encontró el disfraz por casualidad en una publicidad y como siempre busca diferentes maneras de cómo hacer sus clases más entretenidas, pues pensó que no estaría mal utilizarlo. Grande fue su sorpresa al descubrir que la lección atraería las miradas del mundo entero ni bien fue compartida en redes sociales como YouTube.

“A los niños les cuesta mucho imaginar las cosas en tres dimensiones por mucho que lo vean en videos o libros. Me pareció buena idea y me compré las dos piezas de las mallas en septiembre. El disfraz lo he tenido guardado en el armario hasta que me tocó dar este tema el lunes en la clase”, manifestó la docente al diario La Vanguardia.

También manifestó que el día de la clase, ella llegó tapada con una bata y cuando se la quitó, los niños comenzaron a gritar. “Me inventé que me habían quitado las costillas y la caja torácica igual que a Margaret y que le íbamos a enseñar lo que tenemos por dentro”.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer😊😊

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original👍🏻

Y los niños flipando🤣🤣

Grande Verónica!!!👏🏻👏🏻😍😍 pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) 16 de diciembre de 2019

Esta peculiar forma de enseñar fue registrada en video por otra profesora. Después el esposo de Verónica lo compartió en Twitter. Hasta el momento, la publicación tiene más de 13 mil ‘retweets’ y ha generado todo tipo de comentarios positivos.

“Genial. Espectacular. Brillante. Inteligente. Didáctico. Magistral. Seguro que los alumnos no lo olvidarán en su vida”, se lee en uno de los numerosos comentarios que acumuló la popular publicación de Twitter .

Ex alumnos de Verónica también le escribieron para decirle que ha sido la mejor profesora que han tenido. “Es bonito ver que se acuerdan y que un trocito de mí está todavía en ellos”, expresó la docente sobre los comentarios de sus antiguos estudiantes.

Esta no ha sido la primera vez que la maestra se disfraza para dictar clases. También se ha vestido de mujer medieval, de griega, de faraona, de pirata, de esqueleto. Aún no tiene pensado cuál será su próximo traje, pero si será algo que sorprenda nuevamente a sus alumnos.

VIDEO RECOMENDADO

YouTube viral

TE PUEDE INTERESAR