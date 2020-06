Maribel Guardia es una de las actrices virales de las últimas semanas. La también cantante celebró su cumpleaños en plena cuarentena en su domicilio y sumó 61 años de vida. Sorprende cada vez que se lee que no puede salir de casa porque es de la tercera edad y está entre la comunidad vulnerable. Sus fotografías siempre son virales en Facebook.

Los años no le han permitido perder el glamour pues de forma constante muestra en las redes sociales su elegancia utilizando imponentes vestidos. Su último post tiene más de 92 mil 'me gusta', además de mil 145 comentarios, en los cuales los elogios y cumplidos no faltan.

Hace unos días, publicaron en Facebook algunas fotos que mostraban cómo lucía hace algunos años. Muchos de sus fans aseguran que actualmente luce más bella y para que puedas comprar te mostramos las imágenes.

Maribel logró incursionar en el cine mexicano con la película ‘Como México no hay dos, la cual’ se estrenó en 1981. Para sus 25 años ya había obtenido el premio ‘La diosa de plata’ como mejor actriz protagónica de México en la película Terror y encajes. Ya es viral en Facebook.

A los 30 años ya tenía exclusividad en Televisa en donde protagonizó varias telenovelas. Pero ahí no se detuvo, pues logró también grabar temas con grupos norteños y rápidamente su éxito llegó a otro público.

