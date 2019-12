Un video de Facebook donde aparece el artista circense Christian Stoinev junto a su perro de raza Chihuahua de nombre ‘Percy’ realizando piruetas durante el entretiempo de un partido de baloncesto, en Estados Unidos, se volvió viral. Hasta el momento, tiene más de 2 millones de reproducciones, 51 mil reaciones y fue compartido 10 mil veces en la mencionada red social.

En el video de Facebook se puede ver como el joven artista realiza asombrosas piruetas junto a su Chihuahua de siete años de edad. Este pequeño perrito suele salir de una caja que tiene apariencia de minicomponente para subir encima del cuerpo de su ‘papá’ y quedarse sobre sus pies cuando él está parado de manos.

Sin embargo, el acto que recibe más aplausos es cuando el Chihuahua salta de una pelota de baloncesto a otra sin perder el equilibrio. “Definitivamente es la estrella”, dijo Stoinev para un medio internacional.

Christian Stoinev y su Chihuahua, Percy, durante su show en Wells Fargo Center (Foto: Facebook)

También comentó que ambos tienen una conexión y una química que no se le parece a ninguna otra. El show de “Christian y Scooby”, así es como se le presenta al Chihuahua durante el evento, son uno de los actos de medio tiempo favoritos de la NBA. Hasta el momento, han realizado más de 200 espectáculos.

En el video que se volvió viral en Facebook se puede apreciar cómo el atleta acaricia y le da amor a su querido perrito pese a que están en pleno acto.

"Tiene una personalidad delicada y sensible, así que me tomaré el tiempo para acariciarlo y besarlo. Sé que él no es mi hijo, pero es una buena práctica para un día si tengo hijos. Tenemos un afecto genuino y creo que eso es lo que nos ha hecho exitosos”, expresó el joven artista.

Christian Stoinev levantando a Percy para que el público aplauda. (Foto: Facebook)

Christian Stoinev creció en la ciudad de Nueva York y comenzó a dominar su acto de equilibrio de manos antes de ser adolescente. Actualmente, “Christian y Scooby” hacen más de 500 apariciones por año para un programa de televisión en Las Vegas.

Si también quieres ver las piruetas de este artista junto a su amado perrito, aquí te dejamos el video.

