Monjas causan sensación al cantar y moverse al ritmo de 'We will rock you' de Queen

Un grupo de monjas en Estados Unidos (USA) ha logrado sorprender al mundo entero luego de que se compartiera un video video viral en Facebook donde todas cantan y se mueven al ritmo de la popular canción ‘We will rock you’ de la banda británica Queen.

De acuerdo a la publicación realizada en Facebook, las hermanas pertenecen al Dautghters of St. Paul Choir (Coro de las hijas de San Paul) y en medio de una celebración decidieron poner de fondo el tema que entona originalmente Freddy Mercury, ex líder de la banda Queen y de quien no hace mucho se estrenó su cinta bibliográfica llamada ‘Bohemian Rhapsody’.

Las monjas, durante toda la grabación que se volvió viral en Facebook, lucieron muy alegres con la música, al grado que no dudaron en aplaudir y golpear las mesas al ritmo de ‘We will rock you’.

Incluso se aprecia cómo una de las hermanas se animó a ponerse de pie para fingir que toca una guitarra eléctrica, moviéndose como si fuera una verdadera estrella de rock, según se aprecia en las imágenes difundidas en Facebook.

La escena fue publicada por Fay Josephine Pele en su cuenta personal de Facebook, donde ya ha sido cerca de 23 mil veces compartida y ya cuenta con más de un millón de reproducciones.



