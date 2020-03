El coronavirus ha cobrado la vida de más de 33.000 personas y ha dejado a otras 689.000 infectadas en los 193 países a los que la pandemia ha llegado. Esto ha desatado el temor en la población, quienes han tomado medidas extremas para evitar contraer el virus. Fue así como una joven mexicana armó un escándalo en el metro, cuando este se llenó y la gente empezó a rozarla. El video se hizo viral en Facebook.

Uno de los mayores focos de propagación del coronavirus es el transporte público, por lo que muchos servicios de metro y tren han tenido que restringir la entrada libre a sus movilidades. Es así que solo permiten el ingreso a un determinado número de personas, con el fin de mantener cierta distancia entre ellos.

Si bien en Perú el acceso al transporte público es limitado por el COVID-19, en México la situación es completamente diferente. Un video viral de Facebook muestra el drama que se vivió en la Línea 1 del Metrobús, cuando una joven entró en pánico al sentir que los pasajeros la rozaban. “No me importa si te mueves pero no me acerques tus garras”, gritó la mujer apodada en redes como #LadyCoronavirus.

La protagonista del video es una joven de 22 años que no duda en discutir con todos aquellos que intenten refutarla. La actitud soberbia de la fémina causo risas entre los pasajeros, quienes en grupo la invitaron a bajarse del vehículo frente a la policía. Finalmente la mujer se negó a dejar el metro y continuó su viaje. El video ha acumulado más de 38 mil ‘likes’ y decenas de comentarios de internautas que tomaron con humor la escena.

VIDEO RECOMENDADO

Médico rechaza abrazo a su hijo por miedo al coronavirus

Médico rechaza abrazo a su hijo por miedo al coronavirus. (29/03/2020)

TE PUEDE INTERESAR