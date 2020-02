Un caso insólito. Un joven taxista compartió en su cuenta de Facebook el peculiar momento que vivió luego de dejar a una mujer en su casa y que esta fingiera ser un ‘fantasma’ para no pagar la carrera. La historia rápidamente se volvió viral en las redes sociales pues miles de personas compartieron la publicación.

Marcos Sauceda Villegas, el conductor, compartió el pasado 19 de febrero su experiencia, la que catalogó como algo gracioso. En su publicación explica que concretó un viaje en la ciudad de Monterrey, México , y luego de que la mujer bajó del carro, le dijo que esperara para entrar a su casa y regresar para pagar el viaje de 87 pesos (15 soles aproximadamente).

El joven estuvo esperando aproximadamente 7 minutos cuando otra mujer salió de la casa para saber qué hacia afuera. “Después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien, le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija, pero ya había muerto hace 4 años”, se lee en la publicación.

La madre de la ‘joven muerta’ le explicó al taxista que no era la primera vez que su hija realizaba esta acción, pues en repetidas ocasiones llegaban autos asegurando haber dejado a la chica en su casa. El joven se retiró del lugar y para finalizar señaló que “nunca había visto algo así con tal de no pagar, pero me hizo la noche y ya ni le cobré jajaja”.

Hasta el momento, la publicación viral de Facebook tiene más de 4 mil reacciones y miles de comentarios como “Jajaja ya eres famoso, tendrás más carreras, te haré mi conductor privado, no es juego y no seré fantasma jajaja”, quienes lo tomaron con mucho humor. En cambio, otros usuarios que viven en la zona lamentaron el hecho “me entristece que siendo de Monterrey haga esas cosas de pobres la damita”, escribió una joven.

VIDEO RECOMENDADO

Jóvenes olvidan llave dentro de su auto y recurren a insólito truco para abrir vehículo

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Novak Djokovic completó reto en Italia que se volvió viral

Novak Djokovic completó reto en Italia que se volvió viral (20/02/2020)

Viral: ¡Que lindo es ser soltero! la rompe en Tik Tok

Viral: ¡Que lindo es ser soltero! la rompe en Tik Tok

Viral: mujer toca el violín mientras le extirpan un tumor cerebral

Viral: mujer toca el violín mientras le extirpan un tumor cerebral 19/02/2020