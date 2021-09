Ximena Gray y Carlos Daniel Pérez se conocieron y se amaron en la adolescencia. El destino los separó por diversos caminos y países, pero 33 años después, gracias a Facebook, se reencontraron y con ello renació el amor. Hoy, con 60 años, han decidido sellar su amor casándose. Su historia pronto se hizo conocida en las redes sociales y, de inmediato, se convirtió en viral.

La pareja se conoció en 1977, a la edad de 15 años en Viña del Mar, Chile. Carlos es oriundo de Argentina y su familia se encontraba de visita por la mencionada ciudad de donde procede Ximena.

En declaraciones a Infobae, la novia relató: “Se alojaba con su familia en casa de unos amigos, que eran mis vecinos (…) Ahí nos flechamos. Éramos chicos, pero nos cruzamos la mirada. Antes de volver a Mendoza, me dejó una pequeña carta para seguir en contacto. Nos seguimos escribiendo durante todo el año, hasta que volvió en el verano y empezamos a pololear”.

La pareja se conoció en 1977, en Viña del Mar. (Foto: Captura)

“Una vez, su papá tuvo que ir a buscarlo porque no quería volver (a Argentina). Nos quedábamos juntos todo el verano pero, claro, después de las vacaciones Carlos volvía a Argentina y yo me quedaba en Chile. No nos veíamos en todo el año, pero manteníamos el noviazgo por carta”, agregó ella.

El romance duró 6 años bajo esta modalidad, es decir, verse unas semanas durante el verano, el resto del tiempo se comunicaban por cartas, algunas veces por teléfono. Pero conforme pasó el tiempo, Ximena se mudó hacia Santiago (capital de Chile) donde llevó la carrera de Arte.

Pero, en determinado momento ella le preguntó a Carlos algo decisivo: “¿Cuál es la naturaleza de nuestra relación?”

“Empecé a dar vueltas sobre la relación y a pensar a dónde íbamos. Entonces, el noviazgo se enfrió y dejamos de escribirnos. Yo había terminado la carrera y empecé a trabajar, mientras Carlos aún estaba estudiando. Nunca sabía cual eral la realidad, porque pasábamos poco tiempo juntos”.

La relación duró 6 años. (Foto: Captura)

Por ello, en 1985, Ximena conoció a otra persona y se lo contó a Carlos, quien recuerda que se quedó “atónito”. El joven fue a la boda de su amor de juventud, pero luego le escribió una carta donde le deseó felicidad: “Jamás me pasó ninguna factura. Eso sí, después de esa carta, nunca más supimos nada el uno del otro”, contó.

Pero pasaron los años, llegó el Internet y con ello las redes sociales. El matrimonio de Ximena duró 20 años y luego se separó de su esposo; en el caso de Carlos, también se casó, pero sin engendrar hijo alguno. Ella se desempeña como terapeuta Gestalt, él como empresario y enólogo.

Pero, no fue hasta que llegó el 2016, con redes sociales como Facebook presentes en la vida de, prácticamente, todo el mundo, cuando la hermana de Carlos tuvo como amistad a un chileno, por lo que le pidió que viera entre sus contactos y notó que se encontraba Ximena.

Ximena se mudó al sur de Argentina para reunirse con Carlos. (Foto: Captura)

En ese entonces, el hombre decidió escribirle y retomaron comunicación, pero al año de esto, Ximena se mudó al sur de Argentina, a Rivadavia ¿La razón? Estar al lado de Carlos.

“No nos volvimos a separar. Nos enganchamos súper rápido, pero no teníamos mucha expectativa. Hoy, nos llevamos de una manera increíble. Tenemos muy buen humor, nos reímos muchísimo juntos”, reveló Ximena.

Tomaron la decisión de casarse en 2020, pero la pandemia y la emergencia sanitaria retrasaron estos planes, por lo que las nupcias han sido reprogramadas para el 2022: “Estamos felices de estar juntos y de tener la suerte de haber podido rehacer la vida a los 60 años. Tenemos la frescura de un amor nuevo y renovado. Eso es una tremenda fortuna”, sentenció.

