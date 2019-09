Mujer se traga su anillo de compromiso mientras dormía y causa conmoción en redes

Perro se une a celebración familiar bailando el 'trencito' y desata carcajadas a más de uno



Una mujer estadounidense protagonizó un insólito suceso al tragarse su anillo de compromiso mientras experimentaba una pesadilla en medio de su sueño. El caso se dio a conocer en Facebook y rápidamente se convirtió en viral, generando diferentes reacciones – graciosas y preocupantes - entre los contactos de la desafortunada dama.

El pasado 11 de septiembre, Jenna Evans, de San Diego, California (Estados Unidos), dormía en la tranquilidad de su hogar cuando tuvo un amargo sueño en el que ella y su pareja eran asediados por unos “chicos malos” en un tren de alta velocidad. Al despertar, según contó en Facebook, se percató que no llevaba puesto su aro de compromiso, por lo que le contó a su prometido que se lo había tragado porque uno de los hombres con los que soñó le dijo que tenía que hacerlo “para protegerlo”.

Aunque al inicio lo tomó como un hecho anecdótico, conforme pasaron las horas la mujer se dio cuenta que lo que le pasó podría tener graves consecuencias si no buscaba ayuda. Es así que decidió ir al hospital para contarles a los médicos su caso y esperar que estos la ayuden para sentirse más tranquila.

El anillo de compromiso al interior del cuerpo de Jenna | Foto: Facebook / Jenna Evans Foto: Facebook / Jenna Evans

“El médico ordenó rayos X y parecía bastante sorprendido, cuando regresó con otro doctor y me mostró que mi anillo estaba en mi estómago. Ellos llamaron a un gastroenterólogo y decidieron que sería mejor no dejar que la naturaleza tome su curso (gracias a Dios)”, contó en Facebook.

Los médicos decidieron practicarle a la mujer una endoscopia superior, pues empezó a sentir dolores y la situación se tornaba cada vez más riesgosa. Felizmente, el procedimiento se realizó con éxito y los galenos lograron recuperar el aro que simboliza el amor de Jenna y su prometido.

La mujer compartió en Facebook las imágenes en las que se aprecia cómo el anillo es retirado del tracto gastrointestinal gracias al endoscopio empleado por los profesionales que la trataron.

Después de ser sometida a una endoscopía superior, Jenna recuperó su aro de compromiso | Foto: Facebook / Jenna Evans Foto: Facebook / Jenna Evans

“Todo fue genial, encontraron mi anillo justo más allá de mi estómago e intestinos, lo recuperé y se lo di a Bobby (su novio). Al parecer, no me va bien con la anestesia porque salí de ella llorando histéricamente y estaba totalmente inconsolable. Me sacaron de allí lo más rápido posible y nos dieron una lista de las cosas que podría comer”, relató Jenna, cuya experiencia se hizo viral en Facebook.

“Bobby finalmente me dio mi anillo. Le prometí no volverlo a tragar, todavía nos vamos a casar y todo está bien en el mundo”, culminó.