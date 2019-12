¿A quién no le ha dado ilusión la visita del Ratón Pérez o el Hada de los Dientes? De pequeños a casi todos nos inculcaron la idea de que tras la caída de un diente, recibiríamos la visita de alguno de estos personajes, para llevárselo y dejar a cambio una pequeña cantidad de dinero. Sin embargo, al parecer no siempre todos están satisfechos con la remuneración entregada.

​El ratón de los dientes

Hace tres semanas que se publicó el video de un niño argentino muy molesto e indignado por la cantidad de dinero que el Ratón Pérez le dejó. “Te deje bajo la almohada un diente perfecto. Blanco, sin una sola carie. Me costo una estampada de jeta (boca) contra una pared. Y ¿qué recibo yo? 100 ridículos pesos.” Es lo se le escucha decir al pequeño muy enojado. Esa cantidad de dinero equivale menos de dos dólares.

El osado niño no dudó en amenazar públicamente al ratón para que le suba la suma de dinero o se tendrá que acatar a las consecuencias. “Pérez, donde quieras que estés espero que te llegue este mensaje y tomes las medidas pertinentes o si no te voy buscar, te voy a encontrar y voy a resolver las cosa como a mí me gusta resolverlas” fue el mensaje a través de Zeta Mundo.

También alegó que se le tendrían que caer tres dientes más para que recién le alcance para ir al cine o para comprar un kilo de pan. El menor no teme ser reprendido por su papá por el castigo que le piensa dar al Ratón Pérez.

El video que fue publicado en el Facebook del portal Zeta Mundo no tardó en hacerse viral y sobrepasar las seis millones de visitas. El niño finaliza preguntándose si es que la Hada de los dientes dejará dinero en dólares para ver cuál le conviene más ante un próximo diente caído.

