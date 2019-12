Se viralizó en redes sociales el gesto de un niño que no pudo evitar emocionarse al comprarle unos tacos a un vendedor ambulante. El hecho pudo ser registrado en imágenes por la madre del menor, quien contó detalles de lo ocurrido a través de su cuenta de Facebook.

"Estábamos cenando cuando llego este viejito vendiendo paletas de bombón, muy cansado me imagino que de andar trabajando todo el día. Adalid desde que lo vio no lo dudo y se paró de la mesa y le regalo 40 pesos (7 soles) que momentos antes había ganado jugando lotería mexicana, el señor le daba unas paletas y le contestó quédeselas y véndalas", empezó contando Karen Espinoza Melgarejo.

Tras entregarle el dinero, la mujer contó que el pequeño aún estaba preocupado, por lo que volvió con el hombre y le obsequió otros 29 pesos que traía; sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí pues el niño regresó con su mamá poco después y le preguntó si le podían comprar algo de cenar al señor.

"Mamá, ¿podemos comprarle unos tacos y un refresco? por que mira, tiene mucha hambre", le dijo Adalid a su madre, a lo que ella contestó que sí.

“Se dirige a él y le pregunta de qué los quiere, se los pide al mesero y estaba muy al pendiente de que se los llevaran rápido”, detalló en Facebook Karen Espinoza, agregando que su hijo se puso a llorar al ver al señor comiendo. “En eso, de repente empieza a llorar y le pregunto ¿por qué? Me dice ‘es que mira mamá está cenando tan a gusto’”.

La historia fue publicada posteriormente en Facebook, en donde obtuvo una gran recepción por parte de los usuarios: más de 250 mil reacciones y cientos de comentarios provenientes de personas que expresaron su admiración por la bondad del pequeño.

La mujer culminó su relato escribiendo algunas líneas en las que hace saber el orgullo que le hace sentir su hijo.

“De verdad que yo no sé quien le dio la vida a quien, a veces como mamá me pregunto si estoy haciendo bien mi trabajo como tal y dudo día a día si lo hago bien, pero acciones cómo estás me dan respuestas a todas mis dudas”, finaliza su publicación en Facebook.

TE PUEDE INTERESAR: