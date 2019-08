Niño llama al 911 para invitar a la policía a su cumpleaños y termina recibiendo el más impensado obsequio

Vieron a perro encerrado en auto, rompieron ventana para salvarlo y terminan arrepintiéndose casi en el acto



Mujer recurre a canción de Metallica para evitar el ataque de un puma y se vuelve viral



Un pequeño de 5 años que estaba por celebrar su cumpleaños llamó a la línea de emergencia de su ciudad para invitar a la policía a su fiesta. El hecho, que fue reportado como una falsa alarma, se volvió viral en Facebook por la inesperada respuesta de los oficiales tras el llamado.

Todo empezó cuando Zachary fue encontrado por su madre al teléfono y conversando con una representante del distrito de policía de Manukau, ciudad de Nueva Zelanda. Tras darse cuenta de lo que ocurría, la mujer se vio obligada a pedir perdón por lo ocurrido.

"Lo siento mucho. Ese era mi hijo de 5 años. Me dijo que quería invitar a la policía a su fiesta de cumpleaños", dijo la mujer a la oficial Jen. "Mientras no haya emergencia no hay problema", respondió la policía entre risas.

Lo que los padres del niño jamás esperaron era que los oficiales se pondrían en contacto con ellos para organizar una sorpresa para Zachary.

Es así que, llegado el día de la fiesta, un equipo llegó hasta el lugar de la celebración para sorprender al cumpleañero y a todos sus invitados, quienes pudieron conocer mejor cómo es que trabajan los agentes del orden.

La escena fue registrada en video y publicada a través de la página oficial de Facebook del distrito de policía de Manukau. Poco tiempo después el material se hizo tendencia.

El clip acumula más de un millón de reproducciones y miles de comentarios en Facebook.