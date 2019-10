La valentía de estos niños es de valorar y es que no todas las personas arriesgarían sus vidas por unos pequeños cachorros y mucho menos si estos se encuentran en un carro incendiado a punto de explotar, tal como lo veremos en este video viral de Facebook que se ha hecho tendencia en todas las redes sociales del mundo.

Pasa que unos niños, en la India, vieron cómo uno de los carros que estaba en el lugar sufría un atentado y su posterior incendio alejaba a las personas del automóvil; sin embargo, los chicos se quedaron observando hasta que uno de estos escuchó un ruido muy suave y bajo, lo que lo motivó a mirar por todo el transporte a ver si ‘no estaba solo’.

Tal como nos muestra el video viral de Facebook, el muchacho, efectivamente, ‘no estaba loco’ y es que al agacharse, vio como unas pequeñas patitas se movían de lado a lado, desesperados por poder salir. Eran unos cachorros que habían sido abandonados a su suerte y que estaban destinados a morir calcinados con el carro, que estaba a punto de explotar.

Ante esto, uno de los chicos dijo que ‘no iban a irse al otro mundo de esta manera’ y habló con sus compañeros en una acción rápida que lo hizo arriesgar su vida, junto a uno de sus amigos, para rescatar a los animales que fueron inmediatamente llevados a una veterinaria para que les revisen las heridas que estos tenían.

La situación y el acto de heroísmo de los muchachos quedó retratada en un video viral de Facebook que ha empezado a compartirse más y se ha hecho tendencia en todas las redes sociales, en donde comentan sobre la valentía de unos chicos que tenían más las de perder que las de ganar y es que, tan solo minutos después, el auto explotó.

