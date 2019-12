Una pareja de esposos se encontraba a la espera de saber si el bebé que venía en camino sería un hombre o una mujer; sin embargo, al momento de averiguarlo ocurrió algo inesperado. En la red social Facebook se viralizó un reciente video en donde se ve el divertido momento que pasa un hombre al ser sorprendido por su esposa embarazada.

Primero se observa que ambos están dispuestos a saber el sexo del bebé partiendo una torta, pero al cortarla en dos no hallaron nada en su interior y confundidos al ver que no había ni rosa ni azul, no imaginaron que existía un plan 'b'.

Es en ese momento en que a la mujer le alcanzan un pastel y ella se lo avienta en la cara a su esposo, para descubrir finalmente el misterio: se trataba de una niña.

El hombre aún con toda la emoción se mostraba desconcertado por lo que acababa de ocurrir, mientras todos los presentes se reían de la cruel broma. Y tú, ¿te animarías hacer esta sorpresa a tu esposo?

