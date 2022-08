Lia Vargas y Denzel protagonizan una verdadera historia de amor. Luego de conocerse mediante las redes sociales, se comprometieron. Ahora, la mujer, que vive en Tamaulipas (México), se convirtió viral por abrir un pequeño puesto en medio de la calle para recaudar el dinero de su boda.

Según medios locales, Denzel y Lia mantuvieron una relación a distancia durante año. Tras intercambiar mensajes, el hombre, que actualmente radica en Estados Unidos (EE.UU.), le pidió matrimonio y la muchacha, sin pensarlo dos veces, aceptó la propuesta.

El carrito sanguchero del amor

Hoy en día, ambos están preparando todo y para ayudar con los gastos de la fiesta, Lia decidió emprender un negocio donde vende hot dogs y hamburguesas. A través de su cuenta de Facebook, la emocionada novia compartió la noticia.

“Me ayudarías mucho compartiendo (...) Llegamos a la decisión de poner un negocio pequeño para yo ayudarle con los gastos, entre los 2 mejor. Empezamos a tener servicio desde las 8 de la noche. Los esperamos”, escribió la originaria de Altamira.

La historia detrás del carrito sanguchero

La publicación Lia Vargas rápidamente se volvió tendencia y los comentarios no faltaron: los usuarios aplaudieron la iniciativa. Ante la avalancha de reacciones, la mexicana conversó con el medio local Expresso para explicar algunos detalles.

“Mi prometido tiene dos empleos y le dije que hay que poner un negocio, yo veo que se mata para trabajar y quiero ayudarte a hacer dinero y de ahí surgió la idea. Tenemos una fecha, pero es para la boda civil y la boda por la iglesia sería en marzo, tenemos una meta de cuánto se quiere juntar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Lia precisó que “yo quiero juntar una parte y él lo demás, mis amigos me apoyan, también mis papás, nunca pensé en que se haría viral, simplemente dije lo voy a subir para mis amigos, para que me vengan a comprar, los que me conocen saben mi relación con mi prometido”.

