¿Te imaginas intentar tener un momento en familia en un parque y ser atacado por un pavo gigante? Esto sucede en un barrio de Oakland, California. El animal es llamado Gerald y ya fue acusado en más de una ocasión por los residentes de atacar sin motivo alguno. No deja de ser compartido en Facebook.

Picotazos y arañazos diarios suceden en el vecindario de Grand Lake. Personas que han hecho picnic han tenido que dejar su comida ante la amenaza del ave.

“Fue traumático”, dijo al San Francisco Chronicle Jeanne Silver, una jubilada e 76 años.

“De repente me atacó. Sucedió muy rápido. Me atrapó con sus garras y sus alas. No sabía que los pavos hacían cosas así”.

Silver es una de las tantas víctimas. Un foro de vecinos en el sitio Nextdoor registra varios testimonios de ataques de Gerald, la mayoría por la espalda.

“Fue implacable. Mi prometido apenas lo pudo alejar con un palo. Me estaba acechando y juro que tuve recuerdos de las escenas de uno de los reptiles de Jurassic Park”, escribió una vecina y ya es viral en Facebook.

Los Servicios de Animales locales fueron avisados pero han servido de poco ya que los pavos son especies protegidas. La política estatal es que los humanos convivan los animales salvajes.

Expertos sugieren a los vecinos dejar de alimentar pavos en parques ya que eso reduce su temor a humanos.

Un residente explicó que la agresividad de Gerald se debe a que protege a su pareja, que hizo un nido en los matorrales. Se cree que cuando acabe la temporada de apareamiento todo acabará.

VIDEO RECOMENDADO

Indignación en Estado Unidos por muerte de afroamericano bajo custodia policial

Indignación en Estado Unidos por muerte de afroamericano bajo custodia policial

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Coronavirus España: las mascarillas, nueva revolución en el merchandising futbolístico

Coronavirus España: las mascarillas, nueva revolución en el merchandising futbolístico | VIDEO