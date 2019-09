Un perro escarba desesperadamente entre los escombros para rescatar a sus crías atrapadas y hace llorar al mundo

▶ Abuela y su jocoso intento de partir una sandía que termina con una mesa destruida



Virales de Facebook | El perro es considerado como el mejor y más leal acompañantes del hombre por su enorme sentido de lealtad y su genuino cariño hacia los humanos. Sin embargo, esta cualidad también se aplica a los de su propia especie. Una prueba de ello es esta conmovedora escena captada hace algunos días en una ciudad de India y que conmueve a los usuarios de Facebook.

Se trata del instante en que una perra cava desesperadamente en medio de un derrumbe causado por una fuerte lluvia. ¿Su objetivo? Salvar la vida de sus cachorros que habían quedado atrapados bajo los escombros.

El hecho fue registrado en video por un miembro de la asociación de rescate Animal Aid Unlimited, quienes llegaron al lugar debido a los fuertes llantos del can temiendo que fuera demasiado tarde.

Grande fue su sorpresa al notar que el animal no solamente los condujo hasta el punto exacto en el que se encontraban sus crías, sino que también comenzó a ladrar desesperadamente como si intentara decir que cada segundo que pasa es vital.

El video de Facebook nos deja ver que, poco a poco, varias piedras son retiradas al mismo tiempo que la perra escarba frenéticamente convencida de que sus cachorros aún estaban con vida.

Tras varios minutos de angustia, el rescatista logra sacar a los cachorros y se los entrega a su madre. Causó sorpresa entre los usuarios de Facebook que, a pesar de lo vivido, el animal reaccione serenamente y reciba a sus crías de la mejor manera.

Posteriormente, los voluntarios encontraron un lugar seguro para los animales, donde los dejaron para que descansen y se alimenten.

La grabación de la conmovedora escena acumula más de 6 millones de reproducciones y miles de 'me gusta' en Facebook y otras redes sociales.

