Un hambriento perro de nombre Dustin es el protagonista de esta aterradora historia. El travieso can aprendió, a la fuerza, una lección que recordará por toda su vida. El tenso momento que vivió él, y también su familia, ha quedado registrado en un clip de Facebook, donde ya es viral.

Y es que el inquieto perrito, raza Golden Retriever, no se percató, en su desesperación por comerse un plato de comida servido en la mesa, que ingirió un tenedor de metal. Horas después, la mascota empezó a evidenciar síntomas y malestar, lo que provocó que sus dueños lo trasladaran rápidamente a una clínica veterinaria.

El hecho, que ocurrió en Australia, se ha viralizado a través de Facebook y causado conmoción a millones de internautas. Pues, tras llegar al Centro de Emergencia y Referencias de Animales, en Adelaida, Michael y Elise Pitt, ‘padres’ de Dustin vieron la estremecedora radiografía a la que fue sometido la mascota.

El propio veterinario que atendió al can, el Dr. Matt Woodruff, se sorprendió al ver las fotos de los rayos X, pues el tenedor estaba alojado en su esófago y no había provocado daños a Dustin. “Si no tuviera mi entrenamiento y estudios, me habría preocupado porque alguien hubiera manipulado la foto”, manifestó el médico a 7News.

Finalmente, el travieso Dustin fue sometido a una operación a través de un endoscopio ya que esta era la única forma para extraer el tenedor a través de su boca. Todo quedó registrado en video, que ahora es viral en Facebook. “Fue sorprendente, la primera vez que vi a un perro comer un utensilio de cocina”, manifestó Woodruff.

