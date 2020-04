Un tierno animal está cautivando a los usuarios de Facebook por los peculiares rasgos de su rostro. El simpático can tiene las orejas en punta, lo que hace que sea comparado por muchos con un felino. Las fotografías que retratan sus particulares características físicas tuvieron lugar en Vietnam, pero su protagonista se ha hecho viral en todo el mundo.

El can vive en Hanoi (Vietnam) junto a otros perros y sus dueños, Hai y Tuan, quienes lo bautizaron como ‘Dúi’, que significa mapache. Según el medio Daily Mail, el perrito tiene tan solo tres meses de edad y debido a la fama que ha adquirido en las últimas semanas, sus padres humanos han decidido crearle una página en Facebook y así mantener a sus seguidores al tanto de su día a día.

“Solo hace algunos días creamos la página del perro y ya tiene fans en todo Vietnam y el resto del mundo”, declararon los dueños del can. En las imágenes compartidas en su fanpage, se puede ver a ‘Dúi’ correr de un lado a otro con sus amigos de cuatros patas. Su abundante pelaje y grandes ojos han hecho que se haga viral y que muchos quieran saber la raza a la que pertenece o si es posible encontrar uno igual, una duda que los dueños se encargaron de aclarar.

Hai y Tuan respondieron a través de una publicación en la red social que no tienen otros perros con esa apariencia y tampoco se dedican a la comercialización de los mismos: “Dúi es solo un perro normal, el origen puede ser híbrido de Dingo corto, mutación genética, no de la raza del perro Hmong Coc. No vendemos perros ni vendemos a Dúi. Tanta gente pregunta que ya no quiero responder”.

La página de Facebook de ‘Dúi’, el perro con aspecto de gato, acumula más de 116 mil seguidores y miles de ‘Me Gustas’ en cada una de las publicaciones que realizan. No cabe duda que este pequeño animalito ha sabido cautivar a los internautas y es toda una sensación en las redes sociales .

