Perro mira fijamente la pared y el motivo que lo lleva a hacerlo sorprende en Internet

Emotiva historia que ha llamado la atención en redes. La mayoría de los perros que están bajo el cuidado de Fulton County Animal Services, refugio ubicado en el estado de Atlanta, Estados Unidos, miran atentamente fuera de sus jaulas buscando llamar la atención de los visitantes.

Debido a lo anterior, llamó la atención del personal de trabajo la impensada actitud de Iris, una perrita que es notoriamente diferente al resto y que "intenta hacerse invisible", según dijeron los propios empleados.

Tal como se puede apreciar en las imágenes subidas a Facebook, el can mete la nariz en una esquina la mayor parte del tiempo y decide no entrar en contacto con absolutamente nadie.

Se supo que Iris vivió en las calles de Georgia por varios años hasta que llegó al refugio animal, lugar en el que sorprendió a todos por su poco comunicativo y temeroso comportamiento.

Es así que Laurel-Ann Dooley, una voluntaria que no pudo evitar conmoverse al conocer al can, decidió dar a conocer su caso en Facebook, buscando alguna persona caritativa que decida hacerse cargo de ella.

"Decir que este cachorro está aterrorizado es poco", escribió Dooley en Facebook. "Iris permanece cerrada a todo y deja su comida en el suelo. Ningún truco la hará cambiar de parecer. Ella no está interesada en comer", agregó.

Afortunadamente, su publicación llamó la atención de Lin Rocke, una ex técnica veterinaria que mostró sus intenciones de mejorar la vida de Iris.

"Le pedí a mi esposo que me dejara hacerlo. Sé cómo cuidar a un perro aterrorizado y hambriento. Estuvo de acuerdo porque es maravilloso y me apoya mucho", le dijo Lin a The Dodo.

Una vez que Iris llegó a la casa de los Rocke, buscó la esquina de su caja y decidió no moverse durante toda una noche.

Después de algunos días, la esquina continuó siendo el lugar preferido del can, pero ocurrió algo que fue aumentando las esperanzas de Lin: empezó a mostrarse más abierta cuando empezó a buscar el rincón que más le gustaba.

El tiempo pasó y ahora Iris suele quedarse dormida mientras Lin hace su trabajo en su laptop.

"Ella no tiene idea de lo que es estar segura", aseguró su dueña.

Si bien Iris aún se muestra bastante temerosa, suele agradecer cada plato que se le ofrece y poco a poco va conociendo lo que es la alegría de ser un perro con una familia que lo quiere.

Lin confía en que el perro logrará su objetivo con el tiempo. Lo único que necesita es algo muy importante: "paciencia. Mucha paciencia. Infinita paciencia por el hecho de que ella cree que nuestro mundo es totalmente ajeno a ella".