No quería ser el ‘aburrido’ de la fiesta. Este perrito demuestra que no es solo la mascota, sino un miembro más de la familia en una curiosa escena que ha quedado registrada en video, convirtiéndose de inmediato en un éxito viral de Facebook pese a su corta duración. Acompañan al can, un hombre y una mujer, quienes parecen conocer muy bien las dotes del pequeño animal.

Aunque solo dura cinco segundos, el video de Facebook ha causado una gran sensación entre los usuarios de esa red social, que después de visualizarlo no han dudado en compartirlo ni en comentarlo.

Perro haciendo el 'trencito'. (Foto: Telehit / Facebook)

Las imágenes, grabadas al interior de una cocina, muestran a una alegre pareja de hermanos que al parecer se encontraba celebrando un feliz acontecimiento. Al ritmo de una pegajosa melodía, no dudan en ponerse uno detrás del otro para hacer el tradicional paso del ‘trencito’, mientras ríen y se mueven a placer.

Lo curioso del video viral de Facebook es que el perro de la familia también quiso celebrar, y por ello se unió a sus amos para realizar el ‘trencito’ y así darle algo más de alegría al sensacional momento.

El video, compartido en la cuenta de Facebook del canal Telehit, cuenta con más de 386.000 reproducciones, cerca de 1.800 comentarios y ha sido compartido por más de 4.400 usuarios.

