Perro sin hogar descansa en una cama por primera vez en su vida y su insólita reacción da la vuelta al mundo

Así reacciona un perro a su primera caricia tras años de maltrato



Foca es grabada pidiendo auxilio a tripulantes de bote para evitar el ataque de unas gigantescas orcas



A menudo, los perros que provienen de la calle y crecieron en soledad desarrollan un entendible temor al contacto directo con personas; sin embargo, esto no fue lo que ocurrió con Nala, un can que tenía solamente 5 meses cuando fue rescatada de un patio lleno de basura en Detroid, Estados Unidos. Su historia se hizo viral en Facebook.

Sus rescatistas no pudieron evitar conmoverse al ver su estado: lucía muy delgada y sucia; no obstante, lo que más llamó su atención fue la reacción del animal mientras la limpiaban.

Y es que parecía mostrarse agradecida de que alguien al fin cuidara de ella, manteniéndose en todo momento muy tranquila y mirando atentamente los rostros de quienes se acababan de convertir en sus 'héroes'.

Foto: The Dodo Foto: The Dodo

Es así que Nala fue llevada a un veterinario en donde fue tratada para posteriormente ser dejada bajo el cuidado de un refugio local. Afortunadamente, no tuvo que pasar mucho tiempo para que encuentre una nueva familia.

Tras la llegada del día para que se vaya a su nuevo hogar, sus 'padres' no pudieron evitar sentirse nerviosos puesto que sería la primera casa que Nala tendría en su vida; sin embargo, el can les demostró rápidamente que no había razón por la que su familia debía sentirse insegura. El hecho sorprendió a los usuarios de Facebook.

"La cola de Nala se vuelve loca cuando está feliz", dijo Charley Walton, dueña de Nala, a The Dodo. "Ella estuvo muy emocionada. No parecía nerviosa o triste. Literalmente era pura felicidad", agregó.

En su antiguo patio, el animal no tenía ningún lugar suave para descansar, por lo que era importante hacerle una cama apropiada. Es así que su familia decidió hacerle una propia con mantas al que rápidamente se acostumbraría.

"Se podía ver la expresión en su rostro de que estaba cómoda y feliz de tener su propia cama", dijo Walton. "De inmediato se estiró", añadió una de las protagonistas de esta historia que se hizo tendencia en Facebook.

Foto: The Dodo Foto: The Dodo

Más tarde esa misma noche, Nala decidió pasarse a la cama de sus padres y se dio cuenta que le gustaba aún más.

Ahora es normal verla acurrucarse junto a su familia todas las noches, en donde recibe las caricias que por tanto tiempo había estado buscando mientras vivió abandonada y entre la basura.