Perro perdido por varios años se reencuentra con su dueña y sorprende a todos con su insólita reacción

Se viralizó en Facebook una cautivadora historia protagonizada por un grupo de voluntarios de un refugio animal de Ucrania, quienes se llevaron una gran sorpresa al toparse con un perro de gran tamaño que deambulaba por las calles.

Llamó su atención su talla y elegante pelaje, lo que sugirió que había alguien que se encontraba buscándolo. Esto fue razón suficiente para llevarlo a un lugar más seguro.

Al llegar al refugio le tomaron una foto, la cual fue compartida en Facebook buscando posibles interesados en hacerlo parte de su familia.

Dada su condición y el tiempo que necesitaría para recuperarse por completo, los voluntarios creyeron que era bastante improbable que haya alguien que decida adoptar al can; sin embargo, quedaron boquiabiertos al notar que, en cuestión de horas, la publicación de Facebook fue compartida cientos de veces.

Unos cuantos días después, el refugio fue contactado por una mujer de la tercera edad que afirmó haber sufrido el robo su perro a mediados del 2017. Para esto, ella había enviado una foto de su mascota de ese entonces, dejando sorprendidos a los trabajadores por el gran parecido con el perro protagonista de esta hsitoria.

"Ella había estado buscando a su perro durante dos años", le dijo a The Dodo Galina Lekunova, quien labora en el refugio. La pregunta era, ¿podrá ser este?

No tuvo que pasar mucho tiempo para que se organizara una reunión, llegando a la conclusión de que la mujer y el can eran dos amigos que no se habían visto en años y que se extrañaban desde hace mucho.

El animal, cuyo nombre es Lord, había esperado desde el 2017 para encontrarse con su dueña, quien finalmente pudo reunirse con su adorada mascota tras encontrarlo en el anuncio compartido en Facebook.

"Agradecemos a todos los que compartieron nuestra publicación", escribió el refugio. "¡Gracias a ti fue que la vida del perro se salvó y la paz volvió al alma de su dueña", agregaron.