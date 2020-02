Si bien el amor se debe demostrar todo los días, San Valentín es una celebración especial que acostumbra a generar mayor dedicación y muestras materiales de afecto entre las parejas, incluidas las de cuatro patas. La teoría de que los animales no tienen sentimientos quizá haya quedado un poco desestimada, después de que un video publicado en Facebook muestre el enorme gesto de amor que tuvo un can hacia su ‘novia’.

Los golden retriever son una raza de perros bastante juguetones, cariñosos y dóciles. Así mismo, son muy inteligentes y prueba de ello es un video viral de Facebook que muestra a un joven can sorprender a quien sería su ‘pareja’ con un ramo de florecillas rojas. Como si hubiera estado ensayado, el enorme perro de pelaje dorado con porte de galán ingresa a la toma, sosteniendo firmemente su regalo.

En las imágenes se ve, a la que parece ser la pareja del novio, reposando en el piso de una sala, cuando el otro can atraviesa el marco de la puerta y se pone frente a ella para entregarle el adorno que seguramente decoró con ayuda de su dueño. A continuación, deja el regalo sobre la mesa y procede a rodear con sus patas delanteras el cuello de su amada, uniéndose en un tierno abrazo.

Los comentarios no se hicieron esperar. ''Si esto no te hace sonreír, nada lo hará", "¡El amor que nuestros amigos peludos comparten con los demás es el mejor en el Día de San Valentín y todos los días también!'', escribió una emocionada usuaria. El adorable video publicado en Facebook no tardó en hacerse viral rápidamente, acumulando más de 65 mil reacciones y 37 mil compartidos.

