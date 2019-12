Diciembre es el mes favorito de muchos pues es momento de decorar la casa con adornos alusivos a Papá Noel, armar el árbol con muchas luces y esferas, preparar los regalos y crear el mejor ambiente para la Nochebuena. Un video compartido en Facebook demuestra que no solo los humanos se emocionan con esta fecha, sino también las mascotas, en especial los perros.

Cooper y Murphy son dos canes golden retriever que son buenos compañeros en el día a día y mejor aun cuando les provoca tomarse un pequeño descanso juntos. Y es que las imágenes difundidas en redes sociales los muestran en una escena totalmente conmovedora.

El video que miles están disfrutando en Facebook se inicia enfocando el árbol de Navidad muy bien decorado. Luego, la cámara va bajando hasta llegar al piso donde estos dos perritos están echados luciendo una manta acorde a las fiestas de fin de año.

La música de fondo elegida para esta grabación no pudo ser mejor y al ritmo de ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ de Michael Bublé se devela que ambos golden retriever estaban descansando en una posición llena de ternura: uno apoya su cabeza en la del otro.

“Es la época más acogedora del año”, se lee en la publicación original de este video que fue realizada en Instagram en la cuenta oficial que los perros Cooper y Murphy tienen en la red social. Luego, el material llegó a Facebook al ser compartido por la página ‘Animals Doing Things’ donde viene recibiendo miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

Los dueños de estos canes contaron que cuando Murphy llegó a la casa no solo cambió su mundo, sino también el de Cooper quien lo empezó a querer como un hermano y no dejó de cuidarlo ni un momento. Es por ese motivo que aman dormir juntos, protegiéndose y brindándose calor mutuo en los fríos días con nieve.

