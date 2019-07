Facebook viral: ¿Quiénes eran los actores que se enfundaban los disfraces de los Teletubbies?

Hace unos años se transmitió un sintonizado programa de televisión dirigido a los más pequeños del hogar, que se encargó de dar momento extraordinarios a la niñez, los Teletubbies, y es aquí en donde te traemos un dato que quizá no conocías y es que unas fotos compartidas a través de las redes sociales como Facebook revelaron quiénes son aquellos artistas que estaban dentro de los disfraces de las criaturas ficticias.

La historia de los 'Teletubbies' pasó por todos lados y es que para las personas más apegadas a los relatos de terror y a los denominados 'creepypastas' y es que algunos llegaron a considerar a los personajes de este programa de televisión como 'satánicos' sacando de contexto lo que de verdad quería reflejar, animación para los chicos y chicas más pequeños de la casa.

Ante todo esto, los artistas optaron por salir adelante y mostrarse tal cuál eran con unas fotografías de Facebook que hicieron que la sorpresa se instaure en el rostro de algunos de chicos que ya habían crecido y es que se presentaron uno por uno junto con el personaje que ellos hacían.

Aquí te dejaremos los nombres de todas las personas que eran los queridos 'Teletubbies':

John Simmit es Dipsy



Actualmente, John es es promotor de algunas fiestas, también es un reconocido comediante y se desempeña en la faceta de DJ.



Nikky Smedley es 'Laa Laa'



Ella proporciona educación y entrenamiento a los adultos sobre el arte de la narración infantil.



Mark Heenehan es 'Tinky Winky #1'



Nuestro primer Tinky Winky está actualmente en Londres apareciendo como el juez en el musical “On the town”.



Dave Thompson es Tinky Winky #2'



Ahora hace stand-up comedy y aparece en la película “The Harry Hill”.



Simon Shelton es 'Tinky Winky #3'



Es bastante invisible para una simple búsqueda en Google, pero es un bailarín de ballet y coreógrafo.



Pui Fan Lee es 'Po'



Actualmente tiene un espectáculo para niños junto al actor Chris Jarvis llamado The Chris and Pui Show.



¿Asombrado? Pues esta no es la única sorpresa que hay sino que la bebé que hace al sol en el programa de los 'Teletubbies' también aparece en Facebook y ahora que creció ya podemos decir su nombre: Jess Smith.

