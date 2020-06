Te sorprenderás. Marcy, un joven que radica en Japón, pasó una anécdota increíble que publicó en Facebook y se viralizó rápidamente en otras redes sociales. Y es que nunca creyó tener en sus manos a un animal salvaje que parecía ser más un cachorro perdido. Al difundir las fotos de la supuesta mascota, para hallar a sus verdaderos dueños, estas se viralizaron de inmediato y no por sus buenas intenciones, sino porque lo que encontró no era lo que creía.

Desde su cuenta de Twitter, el hombre pidió ayuda “para encontrar a los dueños” de Luna, nombre con el que bautizó al animal. Además, adjuntó algunas fotografías que no tardaron en llamar la atención de los internautas. La historia se volvió tendencia en Facebook.

“Hoy a las 14:30 aproximadamente, he rescatado a un perrito que estaba junto a la carretera 275 en la ciudad de Tsukigata. Estaba un poco más allá del Seven-Eleven dirección Sapporo (antes del semáforo). Cuando lo llevé al veterinario, me dijo que era hembra y tenía 1 o 2 meses de edad. Si crees conocer al dueño, por favor contáctate conmigo #perrorescatado”, escribió Marcy.

Sin embargo, todo cambió cuando el joven publicó un video. Algunos usuarios le advirtieron que el animal “ladraba raro” y que había la posibilidad de que se tratara de un mapache y no de un perro.

Posteriormente, Marcy llevó al animal a un veterinario, donde se confirmó que era la cría de un zorro. Al tratarse de un espécimen que es considerado peligroso, pues puede ser portador de enfermedades que contagia a humanos, el joven se contactó con un refugio, en donde le dijeron que Luna tenía entre 1 y 2 meses que la cuidarían hasta que crezca lo suficiente. como para sobrevivir en la naturaleza.





“En conclusión, lo que rescaté era un ‘zorro’ y no un ‘perrito’. Gracias a todos lo que me avisaron. He consultado con la granja Kita Kitsune buscando ayuda, y me han dicho que se lo pueden quedar, así que planeo llevarlo allí mañana. Parece que esta vez he armado un jaleo a pesar de que no fuera un perro rescatado”, escribió el hombre más adelante.

La incredulidad de las personas que lo habían rescatado fue tal que no sabían qué hacer con el animal puesto que si no lo criaban de manera correcta podría ser un peligro, aunque para Marcy, esto no fue un problema ya que al estar en una granja y haber tratado con otros animales, sabía lo que se le venía encima.

Marcy contó que dejó a “Luna” durmiendo junto a otro zorro de su misma edad y que la granja se comprometió a compartir fotografías suyas más adelante.

VIDEO RECOMENDADO

Meteorólogo iba a dar su pronóstico, pero su perro apareció y se ‘robó’ el show

Meteorólogo daba el reporte del clima desde su casa, pero su perro apareció y se robó el show

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

El teniente Aranda lleva en brazos al perro que fue atropellado

El teniente Aranda lleva en brazos al perro que fue atropellado.

La muerte del perro de John Wick: la pelea detrás de cámara por desaparecer a la cachorra Daisy

La muerte del perro de John Wick: la pelea detrás de cámara por desaparecer a la cachorra Daisy

Coronavirus hoy: pasea a su perro por dron y evitar salir en la cuarentena

Coronavirus hoy: pasea a su perro por dron y evitar salir en la cuarentena. (Video: YouTube)

Perros y gatos sufren abandono en Colombia durante cuarentena por la pandemia del COVID-19

Perros y gatos sufren abandono en Colombia durante cuarentena por la pandemia del COVID-19

Descubre si tu gato se siente estresado por la cuarentena

Descubre si tu gato se siente estresado por la cuarentena

Los asombrosos reflejos de un gato como arquero

Youtube Viral: Los asombroso reflejos de un gato como arquero

“Coraje, el perro cobarde”: “La maldición del rey Ramsés”, el capítulo más aterrador de la serie

"Coraje, el perro cobarde": "La maldición del rey Ramsés", el capítulo más aterrador de la serie

Pasea a su perro por dron y evitar salir en la cuarentena

Coronavirus hoy: pasea a su perro por dron y evitar salir en la cuarentena. (Video: YouTube)

Adopción masiva de mascotas durante la cuarentena

Coronavirus en Estados Unidos: adopción masiva de mascotas durante cuarentena

El perro robótico que mantiene la distancia física

Perro robótico patrulla parques de Singapur para mantener la distancia física

Perros son entrenados para detectar el covid-19 en personas

Coronavirus: perros son entrenados para detectar Covid-19

Harley, el perro que da apoyo a médicos mexicanos

Harley, el perro que da apoyo emocional a médicos mexicanos

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

Perros son entrenados para defender a mujeres maltratadas

Perros son entrenados para defender a mujeres maltratadas

La muerte del perro de John Wick: la pelea detrás de cámara por desaparecer a la cachorra Daisy

La muerte del perro de John Wick: la pelea detrás de cámara por desaparecer a la cachorra Daisy

Sylvester Stallone es amante de los perros

Sylvester Stallone es amante de los perros

Más de 500 perros y unas 80 personas participan en una carrera de trineos en República Checa

Más de 500 perros y unas 80 personas participan en una carrera de trineos en República Checa

Cash, el perro que nadaba a kilómetros de la costa y fue rescatado por la Guardia Costera

Cash, el perro que nadaba a kilómetros de la costa y fue rescatado por la Guardia Costera

Perro frustra un asalto en gasolinera

YouTube: perro frustra un asalto en un grifo.

Este perro haciendo berrinche por comida será lo más tierno que verás

Facebook Viral: Este perro akita haciendo berrinche por comida es lo más tierno que verás hoy