Una perrita de raza Husky, que vive en un refugio de animales, se ha convertido en viral en las redes sociales debido a que tiene una mirada diferente. Ella se llama ‘Jubilee’ y su aspecto no ha permito que la adopten en muchos años. Sin embargo, luego de que miles de personas compartieran su historia, por fin ha encontrado un hogar.

Hace aproximadamente dos años, ‘Jubilee’ fue entregada a Husky House, una organización de Estados Unidos que se encarga de ayudar a perros abandonados para que encuentren un hogar. Su antiguo dueño, un criador de perros, la dejó en este lugar porque no conseguía venderla ya que ella tenía un “aspecto extraño”.

La perrita de raza Husky tiene un problema congénito en sus párpados, lo que da a sus ojos azules pálidos, una mirada de sorpresa permanente. “La hemos llevado al veterinario. La han revisado minuciosamente. No infringe ninguna de sus actividades cotidianas”, dijo el portavoz de esta asociación. “Ella nació de esta manera, pero es una perra feliz y juguetona”.

Durante todos estos años, el grupo de rescate con sede en Nueva Jersey, ha intentado buscarle una familia, pero por una razón u otra, no lo han conseguido. “Ella es un poco tímida al principio y creo que la gente está buscando esa bienvenida excepcionalmente cálida. Se necesitaría una familia paciente que la entienda”, manifestó la organización.

Sin embargo, luego de que Husky House publicara, en su cuenta de Facebook , una foto contando la historia de ‘Jubilee’, miles de usuarios en las redes sociales han querido adoptarla.

“Mi nombre es Jubilee. Son una mujer husky de 4 años que lleva mucho tiempo en Husky House. Vine de un ‘criador’ que no podía venderme porque dijo que miraba ‘raro’. Los huskies son perros de aspecto majestuoso y no sé por qué no me parezco a ellos”, se lee en la publicación de Facebook que hizo la organización.

La asociación dijo que luego de que Jubilee se convirtiera en viral , cientos de personas solicitaron adoptarla, pero que solo una familia logró pasar el proceso, el cual incluye controles de referencia y una visita al hogar. “Fue una respuesta abrumadora. Estamos extremadamente agradecidos por todo el amor y el apoyo a ella y por el rescate en general”, escribieron.

Jubilee ha logrado conseguir una familia que le dará mucho amor por el resto de su vida. Además, tendrá dos ‘hermanitos’ con quienes jugar. Los usuarios de Facebook son los más emocionados con la noticia. “Dios mío, literalmente estoy llorando, lágrimas de alegría... Sí, por Jubilee... Me alegro de que alguien haya visto en ella la belleza y el amor que tiene que ofrecer”, expresó una internauta.

