Las clases virtuales en todo el mundo sigue dictándose pues a pesar de que en algunos países las medidas de cuarentena se van levantando, la educación aún no tiene luz verde para que los estudiantes, de todo grado, vuelvan a las aulas. Es así que la grabación de un alumno en plena clase vía Zoom fue viralizada en Facebook por su propio profesor por un hecho insólito.

Y es que el joven, un estudiante en Argentina, fue captado durmiendo sobre su cama mientras el profesor impartía su clase. Al estudiante no le importó nada, ni respetó a su docente ni compañeros y se mostró ante todos completamente arropado y durmiendo plácidamente.

“No me había pasado nunca, se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca conmigo”, se le escucha decir al profesor mientras graba la situación, que pese a todo le pareció divertida.

Se desconoce a que casa de estudios pertenece el alumno, ni tampoco su identidad ni la del profesor. El hecho virali en Facebook y captado vía Zoom ocurrió en Argentina, país donde han ocurrido un sinfín de situaciones entre profesores y estudiantes durante las clases virtuales.

