Bien dicen que los retos de Facebook no tienen un nivel avanzado; sin embargo, cuando empiezan a ponerle condiciones a los mismos se hacen más complicados, tal es este ejemplo que nos regala una página que muestra una gran cantidad de aves que ocultan a alguien especial, un gato.

A primera impresión no lo vas a ver, el pico es muy parecido a la boca del gato que el artista realizó para esta imagen por lo que tendrás que tomarte tu tiempo, o bueno, eso quisiéramos decir pero lastimosamente sería muy sencillo así que la condición para que superes este reto viral en Facebook es de que lo hagas en menos de 10 segundos.

Hace unos días hicimos este tipo de prueba en la redacción para calcular el tiempo en el que las personas se demoraban en resolver este test viral de Facebook pero lastimosamente, ninguno consiguió resolverlo en el tiempo indicado. Sin más, aquí te dejamos la imagen completa.

Aquí la imagen completa.

SOLUCIÓN

Pues si has llegado hasta aquí, significa que todavía no has encontrado al gato y que has perdido el reto de los 10 segundos buscándolo así que aquí te dejamos la respuesta.

En la imagen, en el borde intermedio derecho, vemos cómo aparece el pequeño gatito con la boca abierta. Qué tal, ¿lo resolviste tú?

Aquí es donde se encontraba el gato.

