“Sé que la venta de órganos es ilegal, pero estoy desesperada”, así empezaba el mensaje que se hizo viral . El post, compartido a través de Facebook , fue escrito por Ayelén Cervin, una vendedora ambulante de la provincia argentina de Río Negro que esta semana ofreció un riñón a cambio de dinero para pagar una deuda.

Cerca de 300 mil pesos (unos US$ 5000) es la cantidad que necesita para pagar la deuda que mantiene luego que quebrará la panadería en la que trabajaba junto a su esposo. Ambos quedaron desempleados y apenas les alcanza para pagar el alquiler del departamento donde viven junto a sus dos hijos de 13 y 15 años.

“Me encuentro en una situación desesperante. No conseguimos trabajo ni mi marido ni yo y tenemos una deuda importante que cubrir antes que pase a mayores en éstos días. Motivo por el cual, he decidido vender un riñón”, se lee en el post viral en Facebook.

“La desesperación me llevó a hacer esto”, indicó en declaraciones al canal argentino TN. La situación era tan grave que iban a cobrarle a sus garante. Esa fue la gota que colmo el vaso para Ayelén: “Más de uno me va a juzgar por esta actitud, pero realmente no encuentro otra solución. Estoy desesperada”.

Sin embargo, su decisión de vender su riñón no solo le trajo críticas y decenas de comentarios a través de Facebook. “Gracias a este post conseguimos trabajo”, confirmó, y agregó: “Era lo único que necesitábamos, no pretendíamos que nos perdonen la deuda”.