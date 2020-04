Comer es vital no solamente para el espíritu sino también para el cuerpo. Como se sabe, es una necesidad básica que no puede cambiar. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si reemplazas el alimento habitual por solamente agua? Si la respuesta es sí, te interesará conocer el caso de un joven que dejó de alimentarse durante 10 días.

Se trata del youtuber The Unlazy Way, un joven que no comió durante todo este tiempo y que registró en video el cambio que sufrió su cuerpo luego de culminar el reto.

Como podrás observar en las imágenes publicadas en Facebook, el joven aseguró que consumiría 4 litros de agua cada día. Asimismo, se realizó un análisis de composición corporal antes de llevar a cabo el ayuno, de manera que pueda comparar como cambia su cuerpo luego de que transcurran los 10 días.

En el primer día, el no alimentarse no fue problema. Se la pasó conversando con amigos y el no comer pasó inadvertido; sin embargo, las dificultades llegaron los días posteriores, cuando despertó bastante cansado, sin energías y con las manos heladas y temblando.

Al quinto día ya había perdido 2 kilos. Con el pasar del tiempo, era más difícil concentrarse o intentar distraerse leyendo o jugando. Las cosas empeoraron cuando recibió la visita de unos familiares, quienes llegaron a su hogar con recipientes repletos de comida.

Finalmente, el chico cumplió su misión y culminó los 10 días sin comer.

Los cambios que sufrió, según él mismo explicó, fueron los siguientes: su peso cayó de 85.2 kg a 77 .2 kg, aumentó en 0.4 kg su grasa y el porcentaje de grasa corporal pasó de 7.1 a 8.4, perdió 5.4 kg de musculatura, y su índice de masa corporal cayó de 23.4 a 21.2.

Sin embargo, el cambio más “asombroso” para el joven youtuber no fue ninguna de las cifras anteriores. Para él, el cambio más llamativo que sufrió fue la forma en la que alteró su mirada y la forma de su rostro.

La publicación acumula más de 4 millones y medio de reproducciones en Facebook. Asimismo, más de mil comentarios provenientes de internautas que aseguraron sentirse sorprendidos por el resultado.

