Se quedó encerrada en bar y aprovechó para seguir tomando 

“Por gente como tú, nos miran mal”, el reclamo de un venezolano a su compatriota que quiso robarle



¡Condenable! Desalmada mujer hacía fumar marihuana a su hija de solo dos años



Para no creerlo. Cuando se tiene una gran noche de fiesta, regularmente ocurren anécdotas inolvidables, pero esta supera a todas, sin duda. Las imágenes del particular hecho fueron publicadas en Facebook y no tardaron en hacerse virales.

La protagonista de la historia es una mujer que tras una noche de fiesta y alcohol quedó accidentalmente encerrada en el bar Porky´s Place Plaza Fiesta, de Tijuana, Baja California.

Las cámaras de seguridad registraron a la mujer recorriendo el establecimiento, revisando los contenedores de bebidas y con un vaso de licor.

La cuenta oficial de Facebook de Porky´s Place Plaza Fiesta hicieron públicas estas fotos el pasado 16 de septiembre. Asimismo, explicaron que la chica se quedó encerrada tras haberse pasado de copas, y no ser vista por los trabajadores del bar.

(Foto: Porkys Place Plaza Fiesta)

Lo cierto es que mucho usuarios de Facebook criticaron la publicación pues expone a la mujer, pero también llegó la respuesta del lugar y los representantes afirmaron que quieren ubicarla para ofrecerle seis meses de bebidas gratis.