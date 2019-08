Quería vender su departamento y no tenía éxito hasta que Quentin Tarantino ‘visitó’ el lugar Quentin Tarantino está en boca de todos por el estreno de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ ('Érase una vez en Hollywood') y también es viral en Facebook por peculiar publicación.

- / - Quentin Tarantino acaba de estrenar su nuevo film de crimen y misterio “Once upon a time in Hollywood'. (Foto: EFE) - / - Sabiendo esto, un hombre ruso utilizó sus habilidades en Photoshop para que Quentin Tarantino 'visite' su departamento. (Foto: captura Facebook) - / - Aquí Quentin Tarantino un poco 'molesto' por no encontrar comida en la cocina. (Foto: captura Facebook) - / - En esta otra imagen, Quentin Tarantino 'asombrado' por los detalles del departamento en venta. (Foto: captura Facebook) - / -