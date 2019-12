Un refugio de animales ubicado en Tennessee, Estados Unidos, se convirtió en viral en las redes sociales cuando publicó en su página de Facebook a un grupo de perritos con nombres de algunos ‘Avengers’ para que sean adoptados más rápidos.

El refugio Friends Animal Shelter decidió nombrar así a los nueve cachorros que fueron abandonados dentro de una caja porque el día que llegaron se había estrenado la taquillera película ‘Avengers Endgame’.

Los encargados del albergue para perros no dudaron en acoger a los canes, pese a que ya no tenían mucho espacio en el lugar y casi no contaban con dinero para comprar comida y medicamentos.

Refugio Friends Animal Shelter ubicado en Tennessee, Estados Unidos. (Foto: Facebook)

A penas vieron a los perritos dentro de la caja, los llevaron de inmediato al interior de sus instalaciones para que el médico veterinario del refugio los pueda examinar. Los animales se encontraban deshidratados, con parásitos y además, olían a humo de tabaco, lo que claramente significaba que no se encontraban en un buen lugar.

Mientras que los perros comían, los voluntarios del albergue reflexionaban sobre las difíciles condiciones que tuvieron que pasar hasta llegar a un lugar seguro, y fue en ese momento cuando se les ocurrió que podrían llamarlos como los Avengers, los superhéroes de moda.

Es así como estos nueve cachorros, que llegaron en una caja y en terribles condiciones, fueron bautizados bajo los nombres de Captain Marvel, Stark, Okoye, AntMan, Potts, Doctor Strange, Carol Danvers, Wasp y Thanos.

La idea de llamarlos como los ‘Avengers’ fue una buena estrategia por parte del albergue, ya que varios de ellos fueron adoptados en poco tiempo. Asimismo, las personas que acogieron a estos superhéroes de cuatro patas manifestaron que no les iban a cambiar los nombres porque les había parecido súper tierno.

VIDEO RECOMENDADO

Dos mujeres salvan a una mujer de sufrir asalto a mano armada

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

TE PUEDE INTERESAR