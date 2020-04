El refugio “Friends of Palm Beach County Animal Care and Control” es el centro de la noticia en el estado de Florida (Estados Unidos), durante estos días de cuarentena por la propagación del COVID-19 en distintos territorios de Estados Unidos. Una de sus publicaciones se ha viralizado rápidamente en Facebook y demás redes sociales, y sobre todo conmovió a millones de internautas. Entérate aquí qué pasó.

Pues la publicación del mencionado refugio muestra a su personal en una mezcla de emociones, pues una de sus tres perreras había sido desocupada por primera vez en su historia. Es decir, cerca de 48 perritos fueron adoptados por familias que en estos momentos del coronavirus decidieron optar por tener la compañía de alguna mascota. Un hecho histórico en el estado de Florida (Estados Unidos).

En el emotivo clip viral de Facebook se ve a las rescatistas y veterinarias aplaudir el emocionante momento en que todas sus jaulas quedaron vacías. “La gente ahora está en casa, tiene más tiempo y busca compañía. Varios adoptantes declararon que habían estado pensando en conseguir una mascota y creen que no hay mejor momento que ahora”.

“Esto es solo uno de los tres edificios de todo el refugio Friends of Palm Beach County Animal Care and Control. Por lo que el refugio no está completamente vacío, pero el hecho que podamos decir que tenemos una de nuestras perreras vacías es increíble”, manifestó Elizabeth Harfmann, coordinadora de comunicaciones del albergue.

Con el mismo ímpetu y cariño por los animales, este refugio buscará ahora colocar en buenos hogares a los 36 perros que aún quedan, un gato, dos caballos y una cerdita, para así por fin anunciar que todos sus animales rescatados tienen una nueva familia. Mira a continuación el video viral de Facebook.

