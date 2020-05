Un video que muestra el preciso momento en el que una serpiente pica en el pie a una joven porrista segundos antes de que esta inicie su entrenamiento diario es tendencia entre los usuarios de la red social Facebook.

Paris Montgomery de 18 años estaba por saltar sobre una colchoneta cuando de pronto sintió un fuerte dolor en el pie. Pensó que se había hincado con una madera o hasta con un clavo.

Sin embargo, ya en el hospital, descubrió que una serpiente venenosa le había picado el pie.

Según algunos medios digitales, Paris recibió suero antiofídico y fue dada de alta horas después.

Las imágenes fueron registradas por el celular que ella puso frente a la colchoneta donde entrena su rutina diaria.

“Iba a grabar el entrenamiento cuando me quité las zapatillas de tenis y pisé una serpiente. Me picó de inmediato. No sabía que se trataba de eso”, indicó la afectada.

“Solo en el hospital, cuando me mostraron el video, pude darme cuenta de qué me había pasado”, concluyó.

La madre de Paris ha compartido en Facebook una serie de fotografías que muestran la evolución de la picadura que sufrió su hija con el paso de las horas.

Se puede ver cómo los médicos delimitaron la zona afectada con plumón y además la gran hinchazón que sufrió toda su pierna.

“Felizmente la situación no pasó a mayores”, indicó para beneplácito de amigos y familiares de la talentosa Paris.

