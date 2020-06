La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975. La lucha se desarrolló principalmente entre la República de Vietnam (capitalista y apoyada por Estados Unidos) contra la Guerrilla Local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el Ejército de la República Democrática de Vietnam (comunista y respaldada por China y la Unión Soviética).

La batalla llevó a que el soldado William Lone sirva al frente del ejército de Estados Unidos y que, en 1968, se decida a enviarle una carta a su hermana menor Janice Tucker. Pero, la correspondencia demoró más de lo esperado y llegó al domicilio de su familiar en su casa de North Vernon hace una semana.

“Nada más recibirla llamé a mi hermano. Vive en Carolina del Sur. Le leí la carta y me dijo: ‘recuerdo haberte escrito esa carta’”, comentó Janice Tucker visiblemente emocionada frente a las cámaras del portal de noticias estadounidense “WHAS-TV”.

La anciana detalló que la carta le llegó con un sello postal fechado el domingo 10 de mayo del 2020 y se quedó pasmada cuando descubrió que el emisario era su hermano, William Lone, y que se la había enviado mientras servía en la Guerra de Vietnam en 1968.

“El hecho de que esta carta me llegó 52 años después es un verdadero misterio para mí”, manifestó Janice Tucker. “Este no es el sobre original. Alguien encontró esto y me buscó para hacerla llegar”, relata estupefacta.

Janice Tucker supone que alguien debió haber encontrado la carta y que luego localizó la dirección a la que debió haber llegado, para posteriormente enviarla.

William Lone, el otro protagonista de la insólita historia, manifestó que recuerda haber escrito la carta y haberla colocada en un sobre con un sello de 5 centavos. Luego se la entregó a un compañero para que se la mandara a su hermana Janice Tucker, que vivía en la casa de la familia en la comunidad de Floyds Knobs, municipio de Lafayette, en el condado de Floyd, estado de Indiana - Estados Unidos.

“Gracias a quien encontró esta carta. Gracias a quien me la envió; pero, sobre todo, gracias a mi hermano por ser un hermano mayor al que realmente no amaba o apreciaba hasta que crecí. Y esta carta simplemente me dan ganas de honrarlo más“, dijo la anciana visiblemente conmovida.

