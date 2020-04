A dos días del ‘Domingo de Ramos’, un colaborador de un supermercado en Venezuela decidió crear un increíble mosaico con paquetes de arroz en honor a la imagen del ‘Nazareno’. Las imágenes capturadas por los clientes del centro de abastecimiento fueron compartidas en redes sociales como Facebook y Twitter, donde la noticia se hizo viral.

En medio de la crisis de salud que se vive por la propagación del coronavirus, la creatividad de un joven se ha ganado los aplausos de los internautas. Se trata de Jose Ruiz, un distribuidor de productos en el supermercado Hiperlíder, en la ciudad de Yaritagua (Venezuela), quien realizó una obra de arte en uno de los anaqueles del establecimiento.

Utilizando paquetes de arroz, el hombre armó un increíble mosaico con el rostro de ‘Jesus de Nazaret’ llevando una corona de espinas. La imagen conmovió a los usuarios de Facebook, quienes felicitaron el trabajo del joven y aseguraron que no es la primera vez que Ruiz realiza una obra de esa magnitud.

''He visitado ese supermercado y he visto el arte que hacen con los artículos. Han realizado hermosos castillos, barcos, entre otros, y esta imagen de Jesús Nazareno me parece un hermoso gesto de solidaridad, no sólo por Semana Santa, sino por la situación mundial de salud'', comentó una internauta.

Así mismo, otra usuaria confirmó el anterior comentario agregando una fotografía de otro mural realizo por el mismo joven, en el que se observa la imagen de Jesús junto a la frase ‘Oremos por él’. La publicación acumula más de 16 mil ‘Me gustas’ y cientos de comentarios.

#Increíble! 😱 Este joven llamado José Ruíz, empleado del supermercado Hiperlider en el estado Yaracuy, fue el creador de la obra en el cual se muestra la imagen del Nazareno en uno de los anaqueles.#Hiperlider #Talento #Yaracuy #Venezuela #Arte #2001online pic.twitter.com/J8qXZ4BwwI — @2001online (@2001OnLine) April 3, 2020

