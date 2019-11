Herbert es un perro de 5 años que adora acurrucarse con su familia, pero que a veces olvida lo grande que es.

“Es un cariñoso y abrazador que piensa que es un perro de 5 libras”, le dijo a The Dodo Marybeth Parker, ‘madre’ de este can que se hizo viral en Facebook por una de sus más recientes travesuras.

Cada vez que su 'padre' decide sentarse en su sillón reclinable, Herbert suele aparecer en cuestión de segundos para subirse a su regazo. Normalmente, esto ocurre sin mayor complicación; sin embargo, recientemente, el perro optó por abrazarlo saltando y poniendo ambas patas sobre él.

Debido a su peso y tamaño, Herbert terminó trayéndose abajo la silla de su dueño poniéndola de espaldas sobre el suelo. Aunque este no era su objetivo, el can no pareció darse cuenta de lo que acababa de causar.

“Herbert no estaba sorprendido para nada. Él estaba feliz de estar sobre su padre”, dijo Parker.

Por su parte, el hombre tomó lo ocurrido de la mejor forma posible y respondió de forma similar: con más caricias y un largo abrazo.

El hecho, registrado en video por la mujer, fue subido posteriormente en Facebook, en donde se hizo viral. Hasta el momento, acumula más de 10 millones de reproducciones.

TE PUEDE INTERESAR: