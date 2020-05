Bien dicen que cuando uno ama lo que hace, está dispuesto a darlo todo para conseguir su sueño, tal es el caso de esta chica que se ha hecho viral en los últimos días en las redes sociales luego de que sus familiares le tomaran una foto en la que ella, prácticamente, tuvo que hacer malabares para poder conseguir algo de señal y así concretar sus clases universitarias.

Una fotografía en Facebook nos demuestra el esfuerzo que una señorita de nombre Paulina Romero, estudiante de primer año de Química y Farmacia en la Universidad Autónoma que vive en la localidad de San Ramón, Araucanía, en Chile, para poder seguir con sus clases tranquilamente y no perderse nada de lo que su maestro expone.

Pasa que en la localidad de San Ramón, la intensidad de la señal de Internet es muy baja, motivo por el cuál Paulina, cual misma malabarista, tiene que irse por distintos puntos de su hogar en esta cuarentena para así poder captar el wifi necesario para que la transmisión siga en pie.

Según informó Paulina a AraucanaDiario, en su sector “hay muy mala señal y por eso no nos queda otra que subirnos a los techos a buscar una buena conexión. Estoy en mi primer año y yo pensaba que iría clases con normalidad, pero con la cuarentena no se ha podido, así que debo ver cómo me conecto”

Cuando no consigue estar en clases, ella le pide a sus amigos que le manden las clases vía WhatsApp. Afortunadamente, ellos entienden la situación y la apoyan mucho.

“Yo no quiero perder el semestre, quiero ser una profesional y por lo mismo es importante que aprenda, aunque sea en estas condiciones donde todos los días vemos a jóvenes hacer lo mismo“. Por otra parte, ella sabe que muchas veces el tiempo no será de su ayuda, es así como su padre tomó la foto viral en Facebook con una explicación: “Nos subimos con paraguas, a veces con una frazada y ahí mismo ponemos nuestros cuadernos para poder estar en clases”.

